اعتقال متهمين يروجان عملة مزورة في الناصرية

2019/09/04 | 22:28

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعتقلت مديرية شرطة النجدة والدوريات في ذي قار متهمين قاما بترويج عملة مزورة على اصحاب المحال التجارية في مدينة الناصرية .وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لقيادة الشرطة ان ” مفارز نجدة ذي قار اعتقلت متهمين اثنين يتداولان عملة مزورة من فئة 25 الف دينار في اسواق الناصرية ، وضبطت بحوزتهما مبلغ قدره مليون ومائة وخمسة وعشرون الفا “.ونوه البيان الى ” احالتهما الى الجهات التحقيقية تمهيدا لعرضهما امام المحاكم المختصة “.

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