برشلونة يكشف قائمة لاعبيه لدوري أبطال أوروبا

2019/09/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن القائمة الكاملة لفريقه لخوض غمار منافسات الموسم الجديد (2019-2020) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ابتداء من دور المجموعات.ونشر الفريق الكتالوني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة “الإنترنت” وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه قائمة اللاعبين.ولم تشهد القائمة التي اختارها المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أي مفاجآت

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