الكعبي: الدبلوماسية البرلمانية نجحت في الانفتاح على جميع الدول

2019/09/04 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، الدبلوماسية البرلمانية نجحت في بناء شراكات رصينة مع برلمانات العالم والعودة للانفتاح على جميع الدول.وقال الكعبي خلال حضوره الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التخطيط والموازنة الآسيوية، وفق بيان تلقته /المعلومة/، ان “الدبلوماسية البرلمانية العراقية نجحت خلال الفترة الحالية في العودة من جديد للانفتاح الى دول […]

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