2019/09/04 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، ان التعيينات التي تم فتحها مؤخرا في المحافظات ضمن الملاكات التدريسية هي من صلاحيات المحافظات.وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “ما نشب من لغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسماء التي ظهرت مؤخرا ضمن تعيينات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر بيانا بشأن تعيينات بابل وكالة خطوة برس.

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