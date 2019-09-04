2019/09/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر جدول بياني الرواتب الشهرية للدوائر والمؤسسات الحكومية والتي بلغت 2.7 مليار دولار، فيما تصدرت وزارة الداخلية القائمة تلتها الدفاع ثم رواتب حكومة إقليم كردستان.

وبلغ معدل الرواتب الشهرية للدوائر والمؤسسات الحكومية 2.7 مليار دولار أي ما يعادل 54% من مجمل المصروفات التشغيلية للحكومةالعراقية لسنة 2019 .

وتصدرت وزارة الداخلية القائمة بأكثر من 700 مليون دولار ما يمثل اكثر من 26% من الرواتب الكلية تليها وزارة الدفاع بمبلغ 381 مليون دولار ما يمثل 14% من مجموع الرواتب تليها رواتب حكومة إقليم كردستان بمبلغ 300 مليون دولار ما يمثل 11.4%

من مجمل الرواتب.

رواتب الداخلية والدفاع والإقليم تستحوذ على الموازنة ..



تقترب من الـ 3 مليار دولار..





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