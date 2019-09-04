وبلغ معدل الرواتب الشهرية للدوائر والمؤسسات الحكومية 2.7 مليار دولار أي ما يعادل 54% من مجمل المصروفات التشغيلية للحكومةالعراقية لسنة 2019 .
وتصدرت وزارة الداخلية القائمة بأكثر من 700 مليون دولار ما يمثل اكثر من 26% من الرواتب الكلية تليها وزارة الدفاع بمبلغ 381 مليون دولار ما يمثل 14% من مجموع الرواتب تليها رواتب حكومة إقليم كردستان بمبلغ 300 مليون دولار ما يمثل 11.4%
من مجمل الرواتب.
رواتب الداخلية والدفاع والإقليم تستحوذ على الموازنة ..
تقترب من الـ 3 مليار دولار..
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