حقنة سحرية جديدة لعلاج الكوليسترول

2019/09/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد باحثون بريطانيون بأن حقنة تعطى مرتين في السنة لعلاج فرط الكوليسترول قد تشكل تحولاً كبيراً في حياة الملايين ممن يتناولون حبوب الـ«ستاتين» يومياً، إذ

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