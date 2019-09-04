ما هو الطعام الذي يقترض الناس من البنوك لتناوله؟

2019/09/04 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الكافيار الأسود طبقًا ملكيًا وفاخرًا في روسيا، والذي يبدو للبعض أحد المقبلات الغالية الثمن ورمزاً للرفاهية التي تقدم في المطاعم الفارهة.

وبعض الروس مستعدون لصرف

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