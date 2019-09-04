عوامل تدمر الأوعية الدموية وأخرى تدعم الصحة

2019/09/04 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تلعب حالة الأوعية الدموية دورا مهما في حياة الإنسان، لأنها تزود أجهزة الجسم وأنسجته بالمواد المغذية اللازمة للقيام بوظائفها.وعند تكلس الشرايين يزداد خطر الإصابة بأمراض مختلفة.يشير مارتن هالي، مدير مركز الطب الوقائي والرياضي في الجامعة التقنية في ميونخ، في مقال نشرته مجلة Focus، إلى أنه لا تظهر أعراض مزعجة لتكلس الأوعية […]

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