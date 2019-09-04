2019/09/04 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن مناقشة الاستعدادات التحضيرية مع البدء في العد التنازلي لإحياء العاشر من محرم الحرام وما يليه من مناسبات دينية أخرى.وقالت القيادة في بيان تلقى النعيم نيوز نسخة منه، ان المؤتمر ضم رئيس مجلس ميسان وقائد الشرطة ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب، وتم التباحث حول خطة تأمين حماية المعزين ومواكب الخدمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤتمر أمني لمناقشة استعدادات إحياء العاشر من محرم في ميسان النعيم نيوز.

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