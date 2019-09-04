2019/09/04 | 22:49

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وزارة الخارجية تكشف محاور لقاء الحكيم مع أبو الغيط (صور)

نشرت وزارة الخارجية محاور لقاء وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم

مع الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط على

الصعيدين العراقي والاقليمي :

- الملف

العراقيّ وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم:- تأكيد العراق على تنفيذ القرارات ذات الصلة، ولاسيَّما الخاصّة

بانتهاكات تركيا للسيادة، وحِصّة العراق المائيّة.- التأكيد على أهمِّيَّة استمرار دعم الجامعة للعراق في مُواجَهة

الإرهاب.- حثّ الدول العربيَّة على الإيفاء بتعهّداتها في مُؤتمر الكويت

الدوليّ.- أهمّية حُصُول العراق على استحقاقاته من وظائف الأمانة العامّة

للجامعة بما يتناسب مع مُساهمته في مُوازنة الجامعة العربيّة.- الإسراع بتوقيع مُذكّرة تفاهم مع الأمانة العامة بشأن إطفاء 75%

من دُيُون العراق ضمن صناديق الدعم المُقدَّمة للدول العربيّة.الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط:- تجديد الدعم، والتضامن الكامل مع العراق في هذه المرحلة.- تطلّع الأمين العامّ لمُساهمة العراق في الجُهُود الرامية

للتوصُّل إلى حُلول سياسيّة للأزمات القائمة.

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- الملفات

العربيّة، والإقليميّة- يتطلّع العراق لأن تُساهِم جُهُود الأمين العامّ في تعزيز

التكاتُف، والتضامُن بما يخدم العمل العربيّ المُشترَك.- يُؤكّد العراق ضرورة الحفاظ على السلم، والأمن، والابتعاد عن

التجاذبات الإقليميّة بما يُساهِم في تحقيق الأمن بالمنطقة.- رغبة العراق في مُواصلة الجامعة العربيّة العمل على تعزيز التعاون

الاقتصاديّ بين الدول العربيّة، وتضافر الجُهُود لدعم التنمية.- الشأن السوريّ: ????????- موقف العراق مع إنهاء الأزمة السوريّة باعتماد الحوار، والحلّ

السياسيّ الذي يُفضي إلى تثبيت الاستقرار.- عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربيّة.- الشأن اليمنيّ: ????????- العراق يُؤكّد على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وإيقاف مُعاناة

الشعب الإنسانيّة.- تقديم مُساعَدات تُخفّف من حجم الضرر الذي تتعرّض له يوميّاً.- الشأن الليبيّ: ????????- العراق يدعم جُهُود الحلّ السياسيّ، والقضاء على التنظيمات

الإرهابيّة.- العدوان الإسرائيليّ : ????????- يستنكر العراق، ويرفض القصف الإسرائيليّ الذي تعرّضت له عدد من

الدول.- العراق سيسلك السُبُل القانونيّة المُعتمَدة في المُجتمع الدوليّ؛

لإيقاف، ومنع تكرار مثل هذه لاعتداءات مرّة أخرى.- تجديد رفض العراق لمُشاركة الكيان الصهيونيّ في أيّ نشاطات

عسكريّة بالخليج العربيّ.- أمن الخليج هو جهد تشاركيّ تقوم بهد الدول المُطِلّة على الخليج

العربيّ.

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