2019/09/04 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن فريق باريس سان جيرمان عن قائمته المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تواجد كل نجوم الفريق الفرنسي بدون استثناء.

يسعى باريس سان جيرمان لتقديم بطولة أفضل هذا الموسم خاصةً مع الإبقاء على نيمار رغماً عن أنف اللاعب وإدارة برشلونة التي سعت للتعاقد معه هذا الصيف.شهدت قائمة الفريق الفرنسي تواجد حارسي مرمى فقط، وتواجد الوافد الجديد إيكاردي، وجاءت على النحو الآتي:حراسة المرمى: ريكو – نافاسخط الدفاع: داجبا – مونييه - ماركينيوس – سيلفا – كيمبيبي – ديالو – كيهرير – بيرنات – كورزاواخط الوسط: دراكسلر – فيراتي – باريديس – سارابيا – هيريرا – جاييخط الهجوم: نيمار – مبابي – كافاني – إيكاردي – دي ماريا – تشوبو موتينج.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان قائمة سان جيرمان في دوري الأبطال.. هل ضمت نيمار؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان قائمة سان جيرمان في دوري الأبطال.. هل ضمت نيمار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).