تويتر يرد على العنصرية في كرة القدم ويوضح طرق القضاء عليها

2019/09/04 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيانًا رسميًا أوضح من خلاله اتخاذ الإجراءات بغلق الحسابات التي ينشر أصحابها عبارات مسيئة وعنصرية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنتشرت ظاهرة العنصرية في ملاعب كرة القدم من جديد، ضد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من جماهير ناديه، وكذلك تامي أبراهام وكورت زوما، وأخيرًا روميلو لوكاكو مهاجم إنتر من قبل جماهير كالياري.موقع التواصل الاجتماعي واسع المدى، أكد في بانه أنه سوف يستمر في اتخاذ الإجراءات السريعة ضد كل من يقوم بكتابات أو صور أو فيديوهات عنصرية.وقال البيان "هذا المحتوى الخسيس ليس له مكان في خدمتنا، نريد أن نلعب دورنا في كبح هذا السلوب غير المقبول، وحسب أخر التقارير فقد تم حظر مع 7% من مستخدمي تويتر لهذا السبب".وحسب ما أشارت شبكة "BBC" البريطانية، بأن نسبة الإيذاء أو السلوك البغيض زادت في الستة أشهر السابقة بنسبة 31%، لكن الإجراءات ضدهم لم تكن بنفس القدر.كما أكد بيان تويتر: "سندعوا هيئات كرة القدم بما في ذلك الاتحاد الدولي والدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة للشرطة والنيابة، لتكثيف المجهودات لتحديد الشخص العنصري ومعاقبته".وأضاف "في الأسبوعين الماضيين اتخذنا إجراءات بشأن أكثر من 700 شخص، بسبب تعليقاتهم العنصرية والسلوك البغيض المتعلق بكرة القدم".وشدد تويتر "سنستمر في اتخاذ القرارات والاجراءات بشأن الأقلية التي تحاول أن تكون أغلبية، وفي نفس الوقت التقينا مع لاعبي كرة قدم كبار، وتواصلنا مع أندية كرة القدم واتفقنا على عدد من الاقتراحات لمعالجة هذه القضية بشكل جماعي".انتهى

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