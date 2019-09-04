2019/09/04 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زياد_بوزيان 7 - البنيوية في المشهد النقدي الأدبي الجزائري المعاصر ، ربّ ضارة نافعةيرغب هذه المقال المقارب للبحث القصير التماس نوع من المقاربة المُقْنعة للسؤال التالي : لماذا تتجه معظم البحوث النقدية الخاصة بتحليل و دراسة المنتوج الأدبي الجزائري سواء كانت بحوث أكاديمية ـ بما في ذلك مذكرات التخرج ـ أو أبحاثا مستقلة إلى المنهج البنيوي؟ ذلك المنهج الذي اصطُفي عربيا و غربيا في سبعينيات و ثمانينيات القرن ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد بوزيان - رؤى نقدية (5)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد بوزيان - رؤى نقدية (5)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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