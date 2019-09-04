زياد بوزيان - ‏رؤى نقدية (5)

2019/09/04 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان ‏7 - البنيوية في المشهد النقدي الأدبي الجزائري المعاصر ، ربّ ضارة نافعةيرغب هذه المقال المقارب للبحث القصير التماس نوع من المقاربة المُقْنعة للسؤال التالي : لماذا تتجه معظم البحوث النقدية الخاصة بتحليل و دراسة المنتوج الأدبي الجزائري سواء كانت بحوث أكاديمية ـ بما في ذلك مذكرات التخرج ـ أو أبحاثا مستقلة إلى المنهج البنيوي؟ ذلك المنهج الذي اصطُفي عربيا و غربيا في سبعينيات و ثمانينيات القرن ا......

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