التربية تصدر توضيحاً بشأن تعيينات بابل

2019/09/04 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء، ان التعيينات التي تم فتحها مؤخرا في المحافظات ضمن الملاكات التدريسية هي من صلاحيات المحافظات .

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