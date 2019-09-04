الكعبي: الدبلوماسية البرلمانية نجحت في بناء شراكات رصينة مع العالم

2019/09/04 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان الدبلوماسية البرلمانية العراقية نجحت خلال المرحلة الحالية في العودة من جديد للانفتاح الى دول العالم وبناء شراكات برلمانية رصينة مع برلمانات الدول .

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