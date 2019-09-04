وزير اسبق: الكويت تسرق مغانم جديدة في العراق وزعماء الاحزاب لايرغبون بزعلها

2019/09/04 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار، الاربعاء، ان الكويت كشرت انيابها على العراق لسرقة مغانم جديدة فيه، لافتاً الى ان جميع زعماء الاحزاب العراقية لايرغبون بزعل الكويت.وقال عبد الجبار في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الكويت تحصل على قرارات جائرة بحق العراق بسبب طيش النظام المقبور، حيث ان ترسيم الحدود بين […]

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