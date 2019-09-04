2019/09/04 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3mAW3cFF6MI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الاسدي : نشعر بألم من الكرد والسنة اذ لم يصدروا بيان ادانة لاستهداف الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الاسدي : نشعر بألم من الكرد والسنة اذ لم يصدروا بيان ادانة لاستهداف الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).