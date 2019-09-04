رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب أطباء الأسنان

2019/09/04 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، نقيب أطباء الأسنان في العراق فخري الفتلاوي وعدداً من أعضاء النقابة بحضور النائب زياد الجنابي.وبحث الحلبوسي بحسب بيان صدر عن مكتبه وتلقته “النعيم نيوز”، “تنظيم عمل أطباء الأسنان في القطاع الخاص والمراكز الطبية وفق قانون النقابة النافذ”، مؤكداً على “ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الطبي وفق …

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