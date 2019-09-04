محترف كونغولي يلتحق بالشرطة

2019/09/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل محترف كونغولي، اليوم الاربعاء، الى العاصمة بغداد، للالتحاق بفريق الشرطة لكرة القدم.

وذكر نادي الشرطة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المحترف الكونغولي جونيور موبوكو، وصل الى العاصمة بغداد تمهيداً للانضمام لفريق الشرطة لتمثيله في الموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠ قادماً من نادي كالاراشي الروماني".

واضاف النادي ان " المحترف الكونغولي سبق له أن مثل عدة اندية مصرية وبرتغالية وتركية".

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