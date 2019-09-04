ايقاف منتسب في حماية السفارات بجريمة الاحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك الداخلية

2019/09/04 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض بأمر قضائي على أحد المنتسبين لمديرية حماية السفارات لتورطه بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك وزارة الداخلية مقابل مبالغ مالية.

وذكر بيان للمكتب تلقته "الغد برس"، انه "جاءت عملية القبض على خلفية ورود معلومات وشكاوى لمكتب المفتش العام مفادها قيام منتسب في مديرية حماية السفارات التابعة لمديرية حماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية بعمليات نصب واحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاك الوزارة مقابل مبالغ مالية تصل لحدود 3000 دولار للشخص الواحد".

واضاف "الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام في مديرية حماية المنشآت الى تشكيل فريق عمل قام بجمع وتحليل المعلومات ومراقبة المتهم، واستدعى عدد من المواطنين المنصوب عليهم ودون افاداتهم واقوالهم بصفة شهود وعرض القضية أمام أنظار السيد قاضي تحقيق محكمة الرصافة، الذي أصدر بدوره قراره بالقبض على المنتسب وفق المادة 456 من ق ع ع ، وقد نفذ الفريق عملية القاء القبض على المتهم وأودعه التوقيف للتحقيق معه".





واشار "ولا زالت الاجراءات التحقيقية مستمرة معه الى الآن للتوصل الى المتورطين معه في الجريمة بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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