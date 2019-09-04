إنطلاق مهرجان ملتقى المرأة السريانية في مركز قضاء الحمدانية

2019/09/04 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور المطران مار يوحنا بطرس موشي راعي أبرشية الموصل وكركوك وكردستان العراق للسريان الكاثوليك والاباء الكهنة والأخوات الراهبات انطلقت فعاليات مهرجان ملتقى المرأة بيومه الاول عصر هذا اليوم الاربعاء الموافق 4 أيلول 2019 في كنيسة الطاهرة الكبرى .تضمّن منهاج اليوم الأول إجتماع النساء في الكنيسة ومن ثمّ كلمة ترحيبة …

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