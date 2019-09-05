2019/09/05 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شروط مسبّقة لإخوان اليمن تفشل حوار جدة قبل انطلاقهعدن - رفع حزب الإصلاح الإخواني من شروطه للمشاركة في الحوار الذي تحتضنه مدينة جدة السعودية والهادف إلى تطويق مخلفات التصعيد الأخيرة في العاصمة اليمنية المؤقتة، رافضا أي حوار مع الانتقالي الجنوبي والاكتفاء بمحاورة الإمارات.وفيما تحول وفد كبير لتمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي في اللقاء برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، فإن أحد أبرز ممثلي الإصلاح في الحكومة اليمنية، وزير الداخلية أحمد الميسيري رفض أي حوار مع الانتقالي وطالب فقط بالحوار مع الإمارات، في خطوة قال مراقبون يمنيون إن هدفها إفشال جلسة الحوار التي ترعاها السعودية، والتي تعمل ما في وسعها لإعادة ترتيب الوضع داخل الحكومة اليمنية والقوى الداعمة لها لمواجهة التمرد الحوثي.وشدد أحمد الميسري، على رفض الحكومة الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي “تحت أي ظرف كان”، مؤكدا أن التفاوض لن يكون إلّا مع الإمارات “إن أرادت”.وتأتي تصريحات الميسري، عقب وصول وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جدة، استجابة لدعوة الرياض للحوار مع الحكومة اليمنية، إثر التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن.وأكدت مصادر ان الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة يحظى بدعم سياسي دولي من الدول الراعية للسلام في اليمن ودول الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.وأشارت إلى ضغوط تمارسها واشنطن ولندن لإنجاح حوار جدة الثنائي الذي يعتبره المجتمع الدولي مقدمة لتسوية أوسع في الملف اليمني، وتمثل جزء من الضغط في رفض الطلب الذي تقدمت به الحكومة اليمنية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المواجهات التي شهدتها محافظات عدن وأبين وشبوة خلال الأيام الماضية.وتزامن الرفض الدولي مع إشارات واضحة أطلقتها واشنطن عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو الذي دعا الحكومة والانتقالي للجلوس على طاولة الحوار، كما جاءت مواقف رئاسة مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في ذات السياق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شروط مسبّقة لإخوان اليمن تفشل حوار جدة قبل انطلاقه) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شروط مسبّقة لإخوان اليمن تفشل حوار جدة قبل انطلاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).