التخطيط: ثلث سكان الريف بدون مياه صالحة للشرب

2019/09/05 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجهاز المركزي للاحصاء، أمس الأربعاء، أن ثلث سكان الريف يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، مبيناً أن أقل معدل نصيب للمياه الصالحة للشرب سجل في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز إن “نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في عموم البلد بلغت 82.6%، منها 91.7% في الحضر، في حين ما يزال أكثر من ثلث سكان الريف غير مخدومين بهذه الشبكات، إذ بلغت نسبة المخدومين 63.3%”.

وأضاف الجهاز، أن “متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة للسكان الكلي في العراق بلغ 342 لتر/ يوم”، مشيراً إلى أن “أعلى متوسط لنصيب الفرد سجل في محافظة واسط وقد بلغ 580 لتر/يوم، في حين كان أقل معدل في محافظة صلاح الدين حيث بلغ 190 لتر/ يوم”.

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