تشينسيا أروتسا - نسوانية لأجل ال 99%

2019/09/05 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تشينسيا_أروتسا بــيــــــــــــــان بقلم، تشينسيا أروتسا Cinzia Arruzza *تيتي باتاشاريا Tithi Bhattacharya** نانسي فرايزر Nancy Fraser*** في مفرق الطرق في ربيع العام 2018، صرحت مديرة العمليات في فايسبوك، شريل سانبرغ Sheryl Sandberg، أننا “سنكون أوفر حظا لو كان نصف البلدان والمقاولات بقيادة نسائية، و كان نصف البيوت يسيرها رجال”، مضيفة أنه “يجب ألا نرضى ما دمنا لم نبلغ هذا الهدف”.......

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