مجلس وزراء كوردستان يتخذ جملة قرارات منها تخص التربية و”التهرب الضريبي”

2019/09/05 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، الاربعاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الجلسة، قدم وزيرا التربية والتعليم العالي تقريراً مفصلاً عن المشاكل والاحتياجات للعام الدراسي 2019 – 2020.

وبهذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاهتمام وتطوير واقع التربية والتعليم من المهام الرئيسة بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، مبيناً “يتعين أن نعمل من أجل تقليص فوارق التعليم بين المدارس والجامعات الحكومية والأهلية”.

كما قرر بارزاني تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والتخطيط للعمل على تحديد المتطلبات الآنية للعام الدراسي الحالي وبأقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية بتوزيع مادة النفط الأبيض على مواطني إقليم كوردستان قبل حلول الشتاء، على أن يبدأ التوزيع في المناطق الجبلية.

ووجه كذلك بإيجاد آلية تهدف لمعالجة مشاكل الطرق قبل موسم هطول الأمطار.

كما ناقش مجلس الوزراء مواضيع متعددة متعلقة بوزارة المالية، وبالأخص الحد من “التهرب الضريبي” وتنظيم عمل الحسابات القانونية.

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