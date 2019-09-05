قصائد رثائية حسينية 

2019/09/05 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس قصائد حسينية حزينة بمناسبة شهر محرم الحرام وواقعة عاشوراء المفجعة:

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