مفاوضات جديدة بين الصين وامريكا حول الحرب التجارية

2019/09/05 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، عن جولة مفاوضات جديدة ستجري في واشنطن مطلع تشرين الأول المقبل، حول الحرب التجارية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل اعلام غربية، ان هذه التطورات جاءت بعد اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، ومحافظ البنك المركزي الصيني، يي قانغ، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

واشارت الوزارة الى أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءاتفعلية لخلق أجواء مواتية.

وهذه المفاوضات كان مقرّراً أصلاً عقدها هذا الشهر، لكنها تأجلت بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من ايلول الجاري.

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