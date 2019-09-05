وزير الداخلية يعلن استعداده تسلم الملف الامني الداخلي

2019/09/05 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري يوم الخميس عن استعداد الوزارة تسلم ملف الامن الداخلي في البلاد من قوات الجيش العراقي.

جاء ذلك خلال اطلاعه فجر اليوم على تدريبات قوات الشرطة الاتحادية يرافقه قائد الشرطة اللواء الركن "جعفر البطاط".

واثنى وزير الداخلية بدور قوات الشرطة الاتحادية واستعداداتها لتسلم ملف الامن الداخلي ، مؤكدا في الوقت ذاته على الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على الامن العام والسكينة العامة .

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