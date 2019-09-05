بوتين: العلاقات مع اليابان تتطور بشكل حيوي

2019/09/05 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ان العلاقات الثنائية مع اليابان تتطور بشكل حيوي، لكنه اشار الى ان الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أوساكا يتم تنفيذها.

وقال بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال منتدى الشرق الاقتصادي "نلتقي معكم (شينزو آبي) بانتظام ونستغل كل فرصة لمواصلة حوارنا"​​​، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أوساكا مؤخرا يتم تنفيذها.

وأعرب عن ترحيبه بالتواصل مع آبي على هامش أعمال المنتدى ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا "اليوم سنبحث ليس فقط ما تم فعله، ولكن أيضا سنناقش الخطوات اللاحقة لمزيد تطوير العلاقات الثنائية".

وتستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية الأسبوع الجاري أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

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