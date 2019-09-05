2019/09/05 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعاً بعد ارتفاع شهدته آخر جلسة حيث حقق المعدن الأصفر زيادة بنسبة 1%، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي، فضلا عن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ان الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1537.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، ولكنه حام قرب مستواه في الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ نيسان 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1546.6 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ أيلول 2016.

وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أعوام في آب المنصرم حسبما أظهرت بيانات أمس، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

وعلى جانب التجارة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1540.25 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تتراجع والفضة ترتفع) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تتراجع والفضة ترتفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).