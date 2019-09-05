وزير الهجرة العراقي يصدر توضيحاً بشأن عودة النازحين 

2019/09/05 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى، الأربعاء، توضيحاً بشأن إعادة النازحين إلى مناطقهم، فيما أشار إلى أن قرار عودة النازحين اختياري....

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