وزارة تربية كوردستان تصدر توضيحا بشأن فصل الذكور عن الاناث بالمدارس

2019/09/05 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس ما تداولته وسائل اعلام محلية من انباء تتحدث عن صدور قرار يقضي بفصل الذكور على الاناث في المدارس.

واكدت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز ، اليوم نفيها لهذا الخبر، واصفة إياه بـ"غير الصحيح".

واوصت الوزارة قسم الشؤون القانونية لديها برفع دعوى قضائية بحق اية مؤسسة اعلامية تحارب العملية التربوية في اقليم كوردستان وتتعامل معها بلا مسؤولية.

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