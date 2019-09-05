2019/09/05 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على سارق سيارة بإقل من نصف ساعة في كربلاء

تمكنت قوة امنية مشتركة تابعة لمكافحة اجرام كربلاء ومركز شرطة

الحر، اليوم الاربعاء، بعملية نوعية من القاء القبض على سارق عجلة

لمواطن في منطقة حي العامل بوقت قياسي، وفي اقل من نصف ساعة من

تعميم النداء المركزي على جميع مفاصل مديرية الشرطة.

وبينت مديرية الشرطة ان مفارزها قامت بنصب سيطرات مفاجئة في عموم

ارجاء المحافظة وبعد تشخيص المتهم ومطاردته تم القاء القبض عليه

وتبين انه من خارج المحافظة، وتم إحالته إلى الجهة المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سارق سيارة بإقل من نصف ساعة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سارق سيارة بإقل من نصف ساعة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).