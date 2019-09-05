2019/09/05 | 08:38

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بالارقام ..



الانبار تعلن عدد وتوزيع الدرجات الوظيفية لتربية المحافظة

تنطلع يوم الاحد القادم الدرجات الوظيفية لتربية الأنبار

والبالغ عددها 2056 درجة وظيفية.

وجاء تقسيم الدرجات بحسب مديرية تربية الانبار كالتالي:1_ معلم / 290 درجة2_ مدرس / 367 درجة3_ معلم جامعي / 614 درجة4_ موظف خدمات / 376 درجة5_ اعادة تعيين / 56 درجة6_ حارس / 13 درجة7_ معاون ملاحظ / 45 درجة8_ المحجوبة / 256 درجة9_ كاتب / 13 درجة10_ سائق / 27 درجة.

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