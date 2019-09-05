لافروف: مستعدون للحوار مع امريكا لكنها تبعث بإشارات سلبية

2019/09/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع امريكا بصيغة مناسبة لواشنطن في هذه المرحلة، مضيفا ان هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مقوضة إلى حد كبير.



هذه العملية مستمرة..



لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا".

واضاف "ديناميكية العلاقات بين موسكو وواشنطن منخفضة إلى حد ما..



يواصل زملاؤنا الأمريكيون فرض عقوبات من جانب واحد، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي حجج، وهذا يتناقض مع التوجه الذي يقدمه الرئيس الأمريكي نفسه باستمرار".

وأشار إلى أن موسكو "لا تهرول إلى صداقة أحد، لكنها مستعدة دائما لاستئناف العلاقات بالصيغة المريحة للولايات المتحدة في هذه المرحلة".

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