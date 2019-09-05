حدث في مثل هذا اليوم 5 أيلول

2019/09/05 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 سبتمبر أو 5 أيلول أو يوم 5 9 (اليوم الخامس من الشهر التاسع) هو اليوم الثامن والأربعون بعد المئتين (248) من السنوات البسيطة،

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