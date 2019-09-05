2019/09/05 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غرامة كبيرة على يوتيوب بسبب الأطفال!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع "يوتيوب" لاتهامه بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.
ووافقت شركة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
غرامة كبيرة على يوتيوب بسبب الأطفال!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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