غرامة كبيرة على يوتيوب بسبب الأطفال!

2019/09/05 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع "يوتيوب" لاتهامه بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.

ووافقت شركة...

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