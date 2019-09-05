2019/09/05 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قال مدرب حراس المرمى، عماد هاشم، اليوم الأربعاء، إن انضمامه لفريق الزوراء لم يتم بشكل رسمي، حتى الآن.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عماد هاشم يكشف حقيقة انضمامه لكادر الزوراء التدريبي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عماد هاشم يكشف حقيقة انضمامه لكادر الزوراء التدريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).