2019/09/05 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلع يوم الأحد القادم الدرجات الوظيفية لتربية الأنبار والبالغ عددها 2056 درجة وظيفية.وجاء تقسيم الدرجات بحسب مديرية تربية الأنبار كالتالي: 1_ معلم / 290 درجة 2_ مدرس / 367 درجة 3_ معلم جامعي / 614 درجة 4_ موظف خدمات / 376 درجة 5_ اعادة تعيين / 56 درجة 6_ حارس / 13 درجة 7_ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد وتوزيع الدرجات الوظيفية لتربية الأنبار النعيم نيوز.

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