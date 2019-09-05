مجلس العموم يرفض دعوة جونسون لاجراء انتخابات مبكرة

2019/09/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضربة مزدوجة في مجلس العموم بعد رفض النواب دعوته لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.وكان النواب صدقوا في وقت سابق على مشروع قانون يرفض خروج بريطانيا دون اتفاق، إذا لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول.وقال جونسون

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