الحلبوسي يصل الى أبو غريب

2019/09/05 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صباح اليوم الخميس الى قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

وكان الحلبوسي قد عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعا ضم وزير الصحة علاء العلوان ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة مصطفى الهيتي، بحضور النائبين كريم أبو سودة وعائشة المساري؛ لبحث أبرز الاحتياجات والمشاكل في القطاع الخدمي والصحي التي يعاني منها قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.وأكد الحلبوسي "على ضرورة قيام وزير الصحة مع عدد من النواب بجولة ميدانية في المؤسسات الطبية بالقضاء؛ لوضع السبل الكفيلة والعاجلة لحل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات".انتهى

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