مجلس وزراء كوردستان يتخذ قرارات ويناقش التهرب الضريبي

2019/09/05 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

في مستهل الجلسة، قدم وزيرا التربية والتعليم العالي تقريراً مفصلاً عن المشاكل والاحتياجات للعام الدراسي 2019 – 2020.

وبهذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاهتمام وتطوير واقع التربية والتعليم من المهام الرئيسية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وقال: "يتعين أن نعمل من أجل تقليص هوة التعليم بين المدارس والجامعات الحكومية و الأهلية".

كما قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والتخطيط للعمل على تحديد المتطلبات الآنية للعام الدراسي الحالي وبأقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية بتوزيع مادة النفط الأبيض على مواطني إقليم كوردستان قبل حلول الشتاء، على أن يبدأ التوزيع في المناطق السكنية الجبلية اولاً.

ووجه كذلك بإيجاد آلية تهدف لمعالجة مشاكل الطرق قبل موسم هطول الأمطار.

كما ناقش مجلس الوزراء مواضيع متعددة متعلقة بوزارة المالية، وبالأخص الحد من التهرب الضريبي وتنظيم عمل الحسابات القانونية.





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