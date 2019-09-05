داعش ينشر مقطع فيديو يؤكد انهياره بالعراق وتراجع موارده المالية لأدنى مستوى.. ماذا قال عن الشيعة ؟

2019/09/05 | 08:59

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بغداد اليوم - متابعة

انتشر فيديو قصير، على وسائل التواصل الاجتماعي، يبايع فيه مجموعة من المسلحين في العراق أبو البكر ال...





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