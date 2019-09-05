2019/09/05 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عدة بمصرع طفل بحادث سير بناحية الإمام الصادق (ع) شمال البصرة .وقال المصادر للنعيم نيوز ، إن طفلاً في الثالثة من عمره لقى مصرعه دهساً بعجلة نوع “بيك أب” في أحد شوارع منطقة أبو غريب التابعة لناحية الإمام الصادق (ع) .إلى ذلك ..فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث ونقلت جثة الطفل لدائرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث سير يودي بحياة طفل في ناحية الإمام الصادق(ع) النعيم نيوز.

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