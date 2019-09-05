الخدمات النيابية: رؤوس كبيرة تساند شركات الاتصالات وتهدد باحداث تغيرات سياسية

2019/09/05 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية جاسم البخاتي، الخميس، عن وقوف رؤوس كبيرة خلف شركات الاتصالات تهدد باحداث تغييرات سياسية وخاصة في وزارة الاتصالات، مبيناً ان وزير الاتصالات عاجز عن مجابهة تلك الشركات والوقوف في وجهها.وقال البخاتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزارة الاتصالات اضافة الى هيئة الاعلام والاتصالات من المفترض ان تعملان […]

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