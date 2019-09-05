2019/09/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عملاق التواصل الاجتماعي، شركة فيسبوك،، أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدميها تم كشفها في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت، في أحدث مثال على “الهفوات” في فيسبوك والتي عادت لتطارد مستخدميها.فقد كشف موقع إلكتروني متخصص أنه تم تخزين حوالي 419 مليون معرّف أو سجل على فيسبوك وأرقام هواتف في خادم عبر الإنترنت لم يكن محميا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جديد فضائح فيسبوك انكشاف 420 مليون رقم هاتف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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