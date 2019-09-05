الرافدين محذرا: لا تتعاملوا مع أي جهة تدعي منحكم سلفة

2019/09/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع أي الجهة تدعي منحهم السلف والقروض"، مؤكدا، نحن الجهة الرسمية الوحيدة التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" منح السلف للمتقاعدين وموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بالمنح ،محذرا من التعامل مع اَية جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة وهي غير مسؤولة عن قيام اَي جهة تقوم بتسليف الموظف او المتقاعد".ودعا المصرف في بيانه، الى عدم تصديق الاشاعات والأخبار الكاذبة التي تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منح سلف لفئة معينة ويجب اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف للاطلاع على نشاطات واخبار المصرف الخاصة بإطلاق السلف والقروض".انتهى..م.م

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