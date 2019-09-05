الشمري يصل محافظة ديالى

2019/09/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر لموقع "الغدير"، ان" وزير الدفاع نجاح الشمري ومفتش عام الوزارة وقادة امنيين وصلوا صباح اليوم، الى ديالى للاطلاع على واقع المحافظة الامني ".واضاف، ان" الزيارة جاءت ايضا لمناقشة الخروقات والاحداث الاخيرة ووضع خطط كفيلة للقضاء على بقايا داعش".انتهى..م.م

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