بالصور.. تظاهرة لاصحاب المحال العشوائية أمام ديوان محافظة البصرة

2019/09/05 | 10:31

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن اصحاب محال عشوائية نظموا تظاهرة أمام ديوان محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "أصحاب المحلات العشوائية في شارع كازينو لبنان وسط المحافظة تظاهروا أمام ديوان محافظة البصرة، احتجاجا على تبليغهم بازالة تجاوزاتهم من قبل ديوان محافظة البصرة".

بغداد اليوم - البصرة

توقع متنبئ جوي ، الخميس 5 ايلول 2019، انخفاضا جديداً بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل فيما نشر توقعاته بخصوص معدلاتها.

وقال صادق عطية المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة بمنشور على صفحته بموقع ( فيس بوك ) انه " في ايلول ا

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نفى مدير دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، الخميس (05 ايلول)، ما ورد في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن طرد أكثر من ألفي عراقي مصنفين على أنهم "دواعش" من مخيمات النازحين في

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وجه محافظ بابل، كرار العبادي، الخميس (05 ايلول 2019)، بتشكيل لجنة من أجل تدقيق تعيينات وزارة التربية الاخيرة، على خلفية الاعتراضات الشديدة التي رافقت نتائجها.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &

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