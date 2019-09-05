2019/09/05 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل 10 جسور مذهلة بشكل مرعب في العالم الجسور هي من الأشياء الضخمة جداً، اسمحوا لي أن أصفها بهذا الشكل: عندما كنت أعيش على جانب ولاية أيوا من نهر المسيسيبي، كان عليّ العبور إلى إلينوي كل يوم للتدريس، من دون جسر كانت خياراتي الوحيدة هي إما السباحة إلى إلينوي (في فصل الشتاء؟ مستحيل!) أو أن استقل

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